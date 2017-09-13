Турция никогда не будет беспомощной - глава МИД Турции

2017-09-13 03:17 | www.trend.az | 5

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэла по поводу того, что ФРГ заморозила поставки вооружений Турции, передает Анадолу.

«Такой подход в первую очередь способствуют укреплению нашей национальной оборонной промышленности. Турция увеличивает долю отечественной продукции во всех сферах. Мы производим собственные военные самолеты и вертолеты. Турция никогда не будет беспомощной», - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Пакистана Ходжа Мухаммадом Асифом.

Чавушоглу также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение о замораживании почти всех поставок оружия в Турцию.

«Позиция Меркель в этом вопросе верная. Каждый из нас должен принимать адекватные решения даже в преддверии выборов», - сказал Чавушоглу.