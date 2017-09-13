Путин встретится с премьером Ливана

2017-09-13 04:08 | www.trend.az | 4

Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретится с председателем совета министров Ливана Саадом Харири, передает РИА Новости.



Накануне сотрудничество Москвы и Бейрута глава ливанского совмина обсудил с российским премьером Дмитрием Медведевым. По итогам этих переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов: меморандумы по линии министерств экологии, промышленности, природных ресурсов, спорта и культуры.

Как заявили в аппарате российского правительства накануне переговоров, Харири и Медведев планировали обсудить возможное участие российских компаний в перспективных проектах на территории Ливанской республики, связанных с освоением месторождений углеводородов на континентальном шельфе, строительством объектов инфраструктуры и энергетики, а также увеличение объемов поставок ливанской сельскохозяйственной продукции на российский рынок.