Мадуро согласился на диалог между правительством и оппозицией

2017-09-13 04:59 | www.apa.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина.

"Я хочу объявить…, что я был инициатором этого диалога и что я принимаю это новое предложение о проведении диалога". Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Мадуро во время встречи с министрами, которая транслировалась местными телеканалами.

Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны — ред.), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом во вторник узнал о том, что диалог с оппозицией возобновится в среду в Доминиканской Республике под руководством президента страны и экс-премьера Испании.