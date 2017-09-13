В Лянкяране обнаружены противотанковые мины

2017-09-13 05:44 | www.apa.az | 4

В Лянкяране обнаружены противотанковые мины. Как сообщает АПА со ссылкой на Нацагентство по разминированию территорий (ANAMA), 12 сентября в агентство из МЧС поступило сообщение об обнаружении двух неразорвавшихся боеприпасов на побережье в городе Лянкяран.

На место происшествия была привлечена специальная мобильная оперативная группа.

Специалисты агентства провели осмотр территории на пункте причаливания №10, в ходе которого обнаружили 2 противотанковые мины (ТМ-62М), которые были транспортированы в утилизационный центр агентства, дополнительно осмотрено 2000 кв.м. территории, других опасных предметов не обнаружено.