МИД РФ: ИГ переводит деньги в европейские страны

2017-09-13 05:52 | www.apa.az | 6

Террористическая группировка ИГ в предчувствии поражения начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе, в страны Европы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник журналистам замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Он подчеркнул, что впервые фиксируется движение финансовых средств с территорий, контролируемых боевиками, в обратном направлении.

"Если раньше мы говорили о том, что ИГ аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий, ИГ начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства – на поддержку ячеек ИГ и на совершение терактов", — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).