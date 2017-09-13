Мадуро согласился на диалог между правительством и оппозицией

2017-09-13 06:26 | www.trend.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина, передает РИА Новости.



"Я хочу объявить…, что я был инициатором этого диалога и что я принимаю это новое предложение о проведении диалога", - заявил Мадуро во время встречи с министрами, которая транслировалась местными телеканалами.

Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.