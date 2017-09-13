В Петербурге автомобиль протаранил остановку с людьми

2017-09-13 06:46 | www.trend.az | 4

Три пешехода пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



"Около 23.40 на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находящихся на тротуаре", - говорится в сообщении.

В результате ДТП все пешеходы, две женщины и мужчина, получили тяжкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка.