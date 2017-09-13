Узбекистан направит гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы

2017-09-13 07:06 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан призвал власти Мьянмы принять меры для прекращения насилия против мусульманского меньшинства.

«В Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, в особенности поступающие сведения о фактах насилия, которому подвергается мусульманское меньшинство рохинджа в этой стране», говорится в заявлении узбекского МИД.

«Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава Организации исламского сотрудничества, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения», - говорится в заявлении.

МИД призвал власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, к разрешению проблем исключительно мирными средствами.

МИД также сообщил, что правительством Узбекистана принято решение о направлении гуманитарной помощи для удовлетворения нужд беженцев из Мьянмы.

В Международной организации по миграции поток рохинджа в Бангладеш называют беспрецедентным. По данным МОМ, с 25 августа в Бангладеш прибыли порядка 370 тысяч беженцев, более половины из которых - это дети.

(Автор: Демир Азизов)