Трамп призвал к единству союзников США на Ближнем Востоке против терроризма

2017-09-13 07:22 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону кризис вокруг Катара с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Заедом Аль Нахайяном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул важность единства между партнерами Соединенных Штатов в регионе и необходимость для всех стран делать больше, чтобы перекрыть финансирование террористических групп, дискредитировать идеологию экстремизма и для борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта, однако до сих пор странам не удалось преодолеть разногласия.