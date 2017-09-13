SOCAR Methanol: Развитие местного рынка метанола – наша стратегическая задача (Интервью)

2017-09-13 08:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Развитие азербайджанского рынка метанола является одной из стратегических задач ООО SOCAR Methanol, сказал в интервью Trend заместитель генерального директора компании Эльнур Багиров.

Об управлении производством и используемых технологиях

Управление заводом, в том числе и производством, а также другими направлениями деятельности завода, осуществляется руководством компании SOCAR Methanol на основании утвержденной организационной структуры. Эта структура была сформирована нами исходя из передового международного опыта и азербайджанского законодательства. В целом, управление метаноловым заводом после его передачи SOCAR Methanol значительно изменилось и усовершенствовалось. Управление производством было отделено от ремонтной технической службы, на заводе создан департамент мониторинга и контроля качества, создан отдел планирования ремонтных работ, охраны труда и техники безопасности, который находится под прямым руководством гендиректора. Лицензиаром технологии, применяемой на заводе – производство метанола при низком давлении, является ICI. На сегодняшний день эта технология синтеза метанола самая оптимальная.

О поставках природного газа на завод

Поставщиком природного газа на завод является производственное объединение "Азеригаз" SOCAR. Наша компания приобретает газ по цене, утвержденной Тарифным (ценовым) советом Азербайджана. Согласно производственному плану на 2017 год, мы получаем 1,5 миллиона кубометров газа ежесуточно.

О выполнении производственного плана на 2017 год

Как известно, на заводе SOCAR Methanol в 2017 году планируется произвести 250 тысяч тонн продукции. На сегодняшний день произведено около 188 тысяч тонн метанола, то есть годовой производственный план выполнен на 75 процентов. Думаю, есть основания полагать, что по итогам года план будет полностью выполнен.

Об основных и новых маршрутах экспорта продукции

Продажа метанола осуществляется Управлением маркетинга и экономических операций SOCAR. Как вам известно, SOCAR использует самые эффективные маршруты продажи метанола. Отмечу, что отгрузка идет не только из Кулеви. Недавно начаты поставки метанола по Каспийскому морю из Бакинского порта, как в Казахстан, так и на международные рынки.

Анализ местного рынка

Продажа метанола на местном рынке является нашей стратегической задачей. В ближайшее время компания планирует совместно с другими структурами SOCAR провести ряд мероприятий, направленных на развитие местного рынка.

О планах по увеличению производственных мощностей

Максимальная производственная мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год. В этой связи еще одна наша стратегическая задача в обозримом будущем - увеличить производство метанола и довести его до 500 тысяч тонн в год. Это вдвое выше объемов запланированных на текущий год. Закупки газа со стороны завода будут увеличены соответственно.

О расширении складских мощностей

На сегодняшний день емкость заводских резервуаров для хранения готовой продукции составляет 48 тысяч тонн. Этого достаточно для непрерывного производства и исполнения обязательств перед покупателями. При этом мы рассматриваем возможность увеличения емкости резервуаров для хранения готовой продукции на территории завода. Складские мощности на территории портов, откуда осуществляется отгрузка продукции, соответствуют нашим требованиям.

О вкладе компании в развитие бренда Made in Azerbaijan

На сегодняшний день 95 процентов нашей продукции идет на экспорт. Метаноловый завод – это предприятие, обеспечивающее и укрепляющее экспортный потенциал Азербайджана. Наша продукция качественная, ее качество регулярно проверяется и подтверждается международными экспертами. Думаю, что постоянно обеспечивать производство продукции высокого качества - это наилучший способ внести вклад в развитие бренда.

(Автор: Максим Цурков)