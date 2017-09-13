В Баку в разных ДТП пострадали 3 женщины

2017-09-13 08:47 | www.oxu.az | 6

В Баку автомобиль сбил трех женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, завершившиеся наездами на пешеходов ДТП случились в Низаминском, Сабунчинском и Хазарских районах.

Так, на территории Низаминского района возле станции метро "Короглу" автомобиль марки "Opel" сбил переходившую дорогу Алекперову Аркиназ Наги кызы. Виновник ДТП доставил пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Другое ДТП произошло на территории Сабунчинского района возле поселка Маштаги. Пытавшуюся перейти дорогу Халилову Севду Агабек кызы сбил автомобиль. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Еще одно ДТП, повлекшее за собой травмы пешехода, произошло в поселке Мардакан Хазарского района. Пытавшуюся перейти дорогу Абдкллаеву Мюлайим Аскер кызы сбил автомобиль. Пострадавшая была доставлена а больницу.

В связи со всеми тремя фактами ведется расследование.