Сегодня пройдут очередные матчи в рамках 1 тура групповой стадии Лиги Чемпионов

2017-09-13 08:56 | www.oxu.az | 6

Сегодня состоятся очередные матчи 1 тура групповой стадии Лиги Чемпионов (ЛЧ) по футболу.

Как сообщает Oxu.Az, во второй игровой день команды-участницы групп E, F, G и H сойдутся друг с другом в противостоянии.

Последний обладатель трофея "Реал Мадрид" примет у себя "Апоэль". Один из фаворитов турнира, английский "Манчестер Сити", будет гостить у голландского "Фейенорд"а.

Центральная игра дня состоится в Англии, где "Ливерпуль" примет "Севилью". Турецкий "Бешикташ" сразится в гостях с португальским "Порту".

Лига Чемпионов

Групповой этап, 1 тур

13 сентября

Группа E

22:45. “Марибор” (Словения) – “Спартак” (Москва,Россия)

22:45. “Ливерпуль” (Англия) – “Севилья” (Испания)

Группа F

22:45. “Фейенорд” (Голландия) – “Манчестер Сити” (Англия)

22:45. “Шахтер” (Украина) – “Наполи”(Италия)

Группа G

22:45. “Лейпциг” (Германия) – “Монако”(Франция)

22:45. “Порту” (Португалия) – “Бешикташ”(Турция)

Группа H

22:45. “Тоттенхем” (Англия) – “Боруссия” (Дортмунд, Германия)

22:45. “Реал Мадрид” (Испания) – Апоэль(Кипр)