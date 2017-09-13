Abdullah Gül'den anlamlı mesaj

2017-09-13 08:54 | www.trend.az | 2

Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi - 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, 15 Temmuz'u da işaret ederek halkın gösterdiği cesaret ve fekarlıktan ötürü bu ülkede darbeler devrinin bittiğini söyleyen Gül, ''Demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İşte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'dan yaptığı o paylaşımlar:

12 Eylül 1980 tarihinde demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır.

''HALK, DARBELER DEVRİNİ BİTİRMİŞTİR''

15 Temmuz'da halkımızın gösterdiği cesaret, fedakarlık, ülkemizde darbeler devrini bitirmiştir.

Ülkemizin mutluluk ve refahının, ancak evrensel demokrasi, insan hakları ve özgürlük temelleri üzerine inşa edilebileceğine inanıyorum.