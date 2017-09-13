Шойгу встретился с Асадом по поручению Путина

2017-09-13 09:03 | www.oxu.az | 5

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе рабочей поездки в Дамаск.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«По поручению президента России Владимира Путина 12 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск (Сирийская Арабская Республика), где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом», -— сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран и стабилизацию обстановки в Сирии.