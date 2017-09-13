Шойгу встретился с Асадом по поручению Путина

2017-09-13 09:03 | www.oxu.az | 5
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе рабочей поездки в Дамаск.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
«По поручению президента России Владимира Путина 12 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск (Сирийская Арабская Республика), где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом», -— сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран и стабилизацию обстановки в Сирии.