Роналду, Месси, Касильяс и Пирло номинированы на премию Golden Foot

2017-09-13 09:24 | www.oxu.az | 6

Определились десять футболистов, претендующих на престижную премию Golden Foot в 2017 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на иностранные СМИ, награда вручается игроку, возраст которого составляет не менее 28 лет, за вклад в развитие футбола.

В список номинантов вошли Лионель Месси, Луис Суарес («Барселона»), Криштиану Роналду, Серхио Рамос («Реал»), Мануэль Нойер, Арьен Роббен («Бавария»), Икер Касильяс («Порту»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити»).

Победитель будет определен по результатам голосования, а вручение премии состоится 7 ноября в Монако.

Н.О.