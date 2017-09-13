Ученые доказали связь между голоданием и ростом волос

2017-09-13 09:21 | www.trend.az | 6

Ученые из Бразилии доказали, что голодание вызывает интенсивный рост волос. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит портал EurekAlert, опубликовано в журнале Cell Reports, передает РИА Новости.

Взаимосвязь была доказана на основе наблюдения за двумя группами мышей. Одну группу грызунов сильно ограничивали в пище, в то время как другая питалась в нормальном режиме. За полгода мыши, которые употребляли 60% от нормальной для них порции, стали весить в два раза легче, кроме того, у грызунов увеличилась толщина кожного покрова, плотность и длинна волос, также возросла и общая длина кровеносных сосудов в коже.

Ученые полагают, что такие серьезные изменения являются результатом адаптации мышей к новому режиму питания. Грызуны стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела, что привело к росту волосяного покрова.

Бразильские специалисты утверждают, что получение выводы справедливы и для человека.