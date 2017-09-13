Bakan Özlü, "Türkiye verimlilikle birlikte büyümektedir"

2017-09-13 09:25 | www.trend.az | 2

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Verimlilik rakamlarındaki bu artış; istikrarlı büyümenin de önemli bir sonucu ve göstergesidir. Türkiye verimlilikle birlikte büyümektedir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2017 yılı ikinci çeyreğine ait verimlilik istatistiklerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bakanlığımız Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yayımlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 2'nci döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 1,36 artmıştır. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı 2. dönemine göre) yüzde 5,34 artmıştır" ifadelerini kullandı.

İş gücü verimliliğinin kaynaklarına bakıldığında, 2017 yılı 2'nci çeyreğinde gerçekleşen artışın hem bir önceki döneme göre hem de önceki yılın aynı dönemine göre artan üretim endeksi kaynaklı olduğunun görüldüğünü belirten Bakan Faruk Özlü, son 30 dönem için toplam sanayi verimlilik artışının kaynaklarına bakıldığında bu artışın üretim artışı kaynaklı olduğu ve büyümenin itici gücünün istikrarlı bir şekilde artan istihdamın yanında üretim endeksi olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Verilere göre, 2010 yılı başından itibaren üretim endeksinin yıllık ortalama yüzde 6,37, istihdam endeksinin ise yıllık ortalama 3,08 arttığının gözlemlendiğini kaydeden Bakan Özlü, "Bölümler itibarıyla bakıldığında, önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan 24 alt sektörün 14’ünde artış olmuş, en büyük artış yüzde 39,60 ile ‘diğer ulaşım araçlarının imalatı’, en büyük azalış ise yüzde 13,05 ile ‘temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı’ bölümünde olduğu görülmüştür" açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisindeki istikrarın en önemli bileşenlerinden olan dış ticaret hacminin artmasının ülke sanayisinin dinamiklerini olumlu etkilemesi ile birlikte, bu durumun 2017 2'nci çeyreğinde de önceki dönemlerde olduğu gibi verimlilik rakamlarına artış olarak yansıdığının altını çizen Bakan Özlü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemlerde de ülke ekonomisine yönelik yürütülen istihdam teşvik uygulamaları, imalat sanayine yönelik girişimci destekleri gibi plan ve programlar sayesinde ekonomik dinamikler güçlenecek ve ekonomik istikrar desteklenmeye devam edilecektir. Yürütülen bu kapsamlı ve bütüncül faaliyetlerin ülkemiz ekonomisinde sağladığı olumlu etkilerin ilerleyen dönemlerde de verimlilik artışları ile birlikte kendini göstermeye devam edeceği öngörülmektedir. Verimlilik rakamlarındaki bu artış; istikrarlı büyümenin de önemli bir sonucu ve göstergesidir. Türkiye verimlilikle birlikte büyümektedir. Verimlilik göstergeleri, ekonomik kalkınmanın çok önemli anahtarlarından biridir. Açıklanan 2'nci çeyrek büyüme rakamlarından da anlaşılacağı gibi; Türkiye büyümede istikrarı yakalamıştır. İkinci çeyrekteki 5.1’lik büyüme önümüzdeki çeyreklerde de mutlak surette devam edecektir. Türkiye’nin yüksek büyümeye ihtiyacı vardır ve bu büyüme verimlilikle desteklenecektir. Ülkemiz son 15 yılda ortalama 5.7 büyüme performansı göstermiştir. Bu büyümede, elbette kapsamlı reform paketlerinin, teşviklerin ve projelerin önemli katkıları olmuştur. Türkiye, büyümedeki hedefinden hiçbir koşulda sapmayacaktır. OECD ülkeleri içindeki en hızlı büyüme performanslarından birine sahip olan ülkemizin yıldızı parlamaya devam edecektir. Türkiye’nin bilim, sanayi, teknoloji, istihdam ve verimlikle birlikte büyüyor olması; çevremizdeki ateş çemberi de dikkate alındığında küresel ölçekte bir başarıdır."

İHA