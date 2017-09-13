Разведенные мужчины женятся в два раза чаще, чем женщины

2017-09-13 09:34 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане разведенные мужчины повторно вступают в брак в два раза чаще, чем женщины, а овдовевшие мужчины – в четыре раза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году в Азербайджане вступили в брак 4502 разведенных и 703 овдовевших мужчин. Среди женщин этот показатель составил 2353 и 168 соответственно.

В прошлом году большинство повторно вступивших в брак разведенных мужчин находились в возрасте 30-34-лет, а овдовевших – старше 60 лет. Среди женщин этот показатель составляет 25-29 лет и 50-59 лет соответственно.

А.С.

