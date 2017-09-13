Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа Трампа

2017-09-13 09:48 | www.oxu.az | 5

Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Oxu.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Окружной судья в Гонолулу принял решение об ослаблении указа, исключив из-под его действия людей, у которых есть бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы в США.

Отмечается, что из-за восстановления указа в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев.

Ранее сообщалось, что Верховный суд временно восстановил действие указа.

Н.О.