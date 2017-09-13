Азербайджан представит два фильма на фестивале "ТЭФИ-Содружество"

2017-09-13 09:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 14 по 17 сентября в Минске пройдёт традиционный фестиваль телевизионных фильмов "ТЭФИ-Содружество", сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

Азербайджан в этом году на фестивале представит два фильма: "Композитор Муслим Магомаев" (ЗАО "Азербайджанское телевидение") - о судьбе и творчестве Магомаева-старшего, деда народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, и "Не чужие, на чужбине" (Общественная телерадиокомпания Азербайджана) - о жизни русских-молокан в азербайджанском селе Ивановка.

Организаторы фестиваля - Фонд "Академия Российского телевидения" и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

На этот раз темой фестиваля заявлен "Документальный экран". В нём примут участие фильмы из стран СНГ, Грузии и стран Балтии.

(Автор: Джани Бабаева)