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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября

2017-09-13 09:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0382 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

13.09.17

1 доллар США

1 USD

1,7008

1 евро

1 EUR

2,0382

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3649

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0997

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8807

1 бразильский реал

1 BRL

0,5442

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,131

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1509

1 чешская крона

1 CZK

0,0781

1 чилийский песо

1 CLP

0,2733

1 китайский юань

1 CNY

0,2605

1 датская крона

1 DKK

0,2739

1 грузинский лари

1 GEL

0,6887

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2177

1 индийская рупия

1 INR

0,0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2635

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0129

100 иранских риалов

100 IRR

0,0046

1 шведская крона

1 SEK

0,2137

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7726

1 израильский шекель

1 ILS

0,4805

1 канадский доллар

1 CAD

1,3978

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6449

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4049

1 мексиканский песо

1 MXP

0,096

1 молдавский лей

1 MDL

0,0964

1 египетский фунт

1 EGP

0,0964

1 норвежская крона

1 NOK

0,2172

100 узбекских сомов

100 UZS

0,021

1 польский злотый

1 PLN

0,4788

1 российский рубль

1 RUB

0,0295

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2638

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4188

1 турецкая лира

1 TRY

0,4961

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4866

1 украинская гривна

1 UAH

0,0654

100 японских иен

100 JPY

1,5444

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2395

Золото (1 унция)

1 XAU

2256,1112

Серебро (1 унция)

1 XAG

30,3253

Платина (1 унция)

1 XPT

1668,4848

Палладий (1 унция)

1 XPD

1608,9568

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