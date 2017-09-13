Экс-спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу назначен послом

2017-09-13 09:52 | www.oxu.az | 4

Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер назначен послом Германии в Болгарии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, занимавшийся разрешением конфликта в Нагорном Карабахе бывший специальный представитель заменил на новом посту Детлефа Лингемана.

Отметим, что Г.Зальбер с 2014 года до августа 2017 года занимал пост специального представителя ЕС по Южному Кавказу. До этого, 63-летний дипломат занимал должности заместителя постоянного представителя Германии при НАТО и в Брюсселе.

Н.О.