Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 20 млн манатов

2017-09-13 09:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) накануне прошел аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 182 дня на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает в среду БФБ.

Заявки на облигации были поданы 11 инвесторами на общую сумму 76,62 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 20 миллионов манатов.

Заявки были представлены по цене 96,4142 маната, при доходности в 7,4999 процента.

Последний срок оплаты по облигациям – 13 марта 2018 года.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)