Дело армянского военнослужащего Геворга Асояна направлено в суд

2017-09-13 10:05 | www.apa.az | 4

Дело армянского военнослужащего Геворга Асояна направлено в суд.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», Асоян скончался на боевом посту 1 апреля 2016 г.

Согласно обвинительному заключению, другой военнослужащий, Мгер Меликян постоянно унижал личное достоинство Асояна. В частности, Меликян в грубой форме обругал Асояна за то, что тот заснул на боевом посту, но не признался в этом. После этого Асоян застрелился из пулемёта.

Следствие выяснило, что за несколько дней до случившегося Асояна избил другой военнослужащий.

Согласно информации, инцидент произошел в Тавушской области Армении.