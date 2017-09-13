Азербайджанцы могут принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов с главным призом €130 миллионов

2017-09-13 10:00 | www.oxu.az | 4

Азербайджан в списке стран, граждане которой могут приобрести официальные билеты ЕвроМиллионов.

Следующий супер-тираж ЕвроМиллионов состоится в ближайшую пятницу 15 сентября. Международный лотерейный сервис TheLotter.com объявил об открытии продажи билетов для участия в легендарном тираже уже в понедельник 11 сентября.

Самое громкое событие года в Европе, второй в этому году супер-тираж общеевропейской лотереи ЕвроМиллионы состоится 15 сентября, по результатам тиража победитель получит девятизначную сумму в 130 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию. Стартовый джекпот супер-розыгрыша на этот раз установлен на отметке 130 миллионов евро.

Для справки, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов 100 миллионов евро достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров «лаки стар». Предыдущий куш супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии.

Могут ли граждане Азербайджана участвовать в супер-тираже ЕвроМиллионов?

По правилам европейской лотереи, участвовать в тиражах могут все желающие, вне зависимости от страны проживания. Купить билеты ЕвроМиллионов, будучи гражданином Азербайджана, можно двумя способами. Можно отправиться в одну из 17 европейских стран, чтобы приобрести билет у официального ритейлера при условии, что впоследствии билет не будет вывозиться за пределы Европы. Или приобрести официальный билет лотереи через лотерейный сервис онлайн.

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи?

Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с 17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (190 млн евро) со 130 миллионов евро.

Проведение супер-тиражей EuroMillions стало возможным благодаря взносам специального резервного фонда панъевропейской лотереи. 8,6% от общего дохода каждого тиража ЕвроМиллионов переводятся в общий призовой фонд, и впоследствии из них формируется джекпот супер-розыгрыша.

Иностранцы регулярно побеждают в мировых лотереях

Самая громкая победа на сайте TheLotter на сегодняший день случилась в июне этого года. Аура Домингез, 65-летняя гражданка Панамы, купила билет американской лотереи Флорида Лото онлайн на сайте TheLotter.com и сорвала джекпот 30 миллионов долларов. Аура стала единственной победительницей джекпота по результатам тиража в среду 19 июля 2017, а значит, единственной обладательницей огромного $30-миллионного джекпота.

Эксклюзивное интервью с победительницей $30 миллионов на сайте TheLotter. В середине июня этого года пенсионерка из Панамы выиграла $30 миллионов в лотерее США

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более 70 миллионов долларов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в 1.35 млн долларов в Powerball-США.