Обратная сторона короны: печальные истории американских королев красоты – ФОТО

2017-09-13 10:04 | www.oxu.az | 4

На днях в США избрали новую «Мисс Америку» — заветную корону получила 23-летняя представительница Северной Дакоты Кара Мунд. Теперь у девушки начнется новая жизнь, ведь победа в конкурсе красоты сулит много приятного. Поклонники, шикарные подарки, путешествия по миру, баснословные гонорары и съемки в глянцевых журналах — так публике представляется жизнь финалисток конкурсов красоты. И во многих случаях победа действительно становится для девушек стартом пути к мечте. Но бывают и исключения, порой трагические.

Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru, впоминает несколько примеров, когда для победительниц американских конкурсов красоты звание королевы вовсе не становилось гарантией счастья.

Брэнди Вивер-Гейтс

Бывшую «Мисс Пенсильвания» арестовали и лишили титула из-за громкого скандала. Как выяснилось, девушка обманывала общественность, заявляя, что больна раком. Фальшивый диагноз она использовала для сбора средств «на лечение». Брэнди даже обрила голову, утверждая, что проходит курс химиотерапии. Обвести вокруг пальца девушке удалось не только тех, кто спешил ей помочь материально, но и друзей и родственников.

Лора Занига

Мексиканка Лора Занига получила прозвище «Мисс Нарко» после того, как была задержана полицией вместе с участниками одной из известных банд, занимавшихся торговлей запрещенными препаратами. Королеву красоты арестовали в компании семи вооруженных мужчин, но она продолжала уверять всех, что не знала о причастности ее бойфренда к банде и что ее удерживали насильно. Лору, кстати, в итоге выпустили, но о ее истории написали все газеты.

Тара Коннер

Ставшая в 2006 году победительницей конкурса «Мисс Америка» Тара Коннер прославилась своими бурными вечеринками. В СМИ появилась информация, что красотка из Техаса употребляла алкоголь, не достигнув совершеннолетия, принимала наркотики и целовалась на одной из тусовок с «Юной Мисс Америка».

Когда были опубликованы скандальные фото, общественность была уверена, что Тару лишат короны — так, кстати, думала и она сама. Организатор американского конкурса Дональд Трамп устроил пресс-конференцию, где удивил собравшихся заявлением: он дает девушке второй шанс. Тара согласилась пройти лечение в реабилитационной клинике. Теперь же она охотно делится подробностями своей истории на различных ток-шоу.

Кэти Рис

А вот победительнице 2007 года не повезло, как ее предшественнице. Трамп принял решение забрать корону у Кэти Рис, когда были обнародованы фото безумной вечеринки с участием девушки. Королева красоты была запечатлена полураздетой в ночном клубе во Флориде. И это было лишь началом неприятностей Кэти: год спустя ее осудили за сопротивление аресту, еще годом позднее полиция Сиднея обнаружила следы кокаина на сумочке и ноутбуке Рис. А в 2012 году ей предъявили обвинение в хранении наркотиков.

«Я родом из Лас-Вегаса, а тут никогда не знаешь, чего ожидать», - так объясняла Кэти свои приключения.

Меган Альт

В 2014 году Меган Альт заслужила титул «Мисс Оранж Каунти», а через год была арестована по подозрению в распространении детской порнографии. Мать двоих детей обвинили в том, что она фотографировала обнаженной свою четырехлетнюю родственницу, а затем торговала снимками в сети.

Позднее Альт признала свою вину. Ее приговорили к 300 дням заключения, трем годам испытательного срока, 15 часам исправительных работ и курсу лечения для преступников, обвиненных в жестоком обращении с детьми.

Кирстен Рикенбах Сервени

В октябре 2015 года в одном из жилых домов района Челси скончалась 38-летняя Кирстен Рикенбах Сервени. Женщина была успешным дерматологом, растила троих детей, а в прошлом являлась победительницей конкурса «Юная Мисс Америка». Как было установлено, экс-королева красоты скончалась от передозировки кокаина.

Накануне смерти она развлекалась на вечеринке с продюсером канала HBO, обладателем «Эмми» Марком Генри Джонсоном. Продюсер сам позвонил 911, но медики не смогли спасти женщину: она была найдена в вестибюле здания, полуголая и в бессознательном состоянии.

Сьюзан Шоу

Сьюзан Шоу, в прошлом «Мисс Гавайи», вела жизнь, достойную королевы красоты — с дорогими путешествиями, дизайнерской одеждой и украшениями. Вот только об источниках дохода женщины не догадывался даже ее муж. Как и бойфренд, не подозревавший, к тому же, о наличии у подруги мужа и детей.

Как было установлено, Шоу занималась воровством кредитных карт и документов, она проворачивала мошеннические схемы, открывая кредиты под чужие имена, в общем, вела настоящую двойную жизнь. В доме Сьюзан полиция нашла сотни украденных документов и карточек.

A.C.

