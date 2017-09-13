Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

2017-09-13 10:10 | www.apa.az | 5

Скончалась депутат Государственной думы, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте вуза.

Она принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях, рассказали в СибГМУ.

Отмечается, что в 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она была членом комитета ГД по международным делам.

Евтушенко умерла на 61-м году жизни.