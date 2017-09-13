В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

2017-09-13 10:12 | www.oxu.az | 6

Gmail, YouTube, Drive, Карты Google во вторник, 12 сентября, прекратили работу в ряде стран по всему миру, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Independent.

Проблемы возникли в день, когда Apple презентовала три новые iPhone в 18:00 по британскому летнему времени. Многие проблемы с сервисами Google начались примерно в 16:00 в некоторых частях Великобритании, Франции, Северной Америки и Японии.

Через несколько часов в Google заявили, что разрешили проблемы, затрагивающие Google Suite.

Н.О.