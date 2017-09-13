Ожидается встреча министров культуры и туризма Турции и Азербайджана

2017-09-13 10:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция планируют обсудить перспективы развития связей в сфере туризма. Как сообщили Trend в среду в минкультуры и туризма Турции, эти обсуждения пройдут сегодня на встрече министров культуры и туризма Турции и Азербайджана Нумана Куртулмуша и Абульфаса Гараева в рамках XXII заседания Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации в Китае.

В ведомстве отметили, что также ожидается встреча Куртулмуша с главой Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Азизом Абдухакимовым.

Напомним, что ранее Нуман Куртулмуш заявил, что Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии туризма.

Ожидается, что с вводом в строй железнордорожной магистрали Баку-Тбилиси- Карс, что намечено на 29 октября 2017 года, количество азербайджанских туристов на турецких курортах еще более возрастет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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