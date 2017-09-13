Сенатор США попытался сделать визы двум красоткам по блату

2017-09-13 10:18 | www.oxu.az | 4

Сенатор Роберт Менендес и доктор Саломон Менгель 63 лет обвиняются в том, что офтальмолог оказал сенатору бесплатные услуги и вручил щедрые подарки в обмен на помощь в получении визы для трёх разгульных поездок. По словам прокуроров, он также сделал визы для адвоката из Бразилии Джулианы Лопес Лейте и украинской модели Светланы Бучук.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет New York Post.

Выдачу виз по блату удалось вычислить благодаря прочтению переписки между Менендесом и Менгелем. Кроме того, в своём ежедневнике он пометил среди обычных политических дел, таких как «политика Кубы» и «встреча в Афганистане», «запрос доктора Менгеля». Как заявляет следствие, девушкам отказали в визах, несмотря на сопроводительное письмо от лица сенатора. После этого он связался с посольством лично, и девушкам дали «идеальные студенческие визы».

Адвокаты Менендеса сказали, что он вмешался в дела офтальмолога по старой дружбе, но никак не из-за взятки. На вопросы о связи с девушками адвокаты Менгеля не дали никаких объяснений, сославшись на то, что личная жизнь доктора не имеет к делу никакого отношения.

Н.О.