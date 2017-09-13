Назим Ибрагимов обратился с призывом к азербайджанцам мира в связи с антиазербайджанскими кампаниями

2017-09-13 10:28 | www.apa.az | 5

«Имеются серьезные факты в связи с тем, что сеть, вновь начавшая в последнее время проводить в отношении Азербайджана кампанию по очернению, поддерживается армянскими лобби»

Об этом АПА в рамках проходящего в Киеве заседания Конгресса азербайджанцев Европы заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов. Он отметил, что стремительное развитие Азербайджана, который является правовым, демократическим государством, его независимая внутренняя и внешняя политика, начали серьезно беспокоить некоторые силы: «В Европе и некоторых других странах сформирована сеть, управляемая из агрессивного и единого центра. Они распространяют направленную против Азербайджана информацию. Эти структуры поддерживаются армянскими лобби».

По его словам, эти силы пытаются запятнать репутацию нашей страны, используя все методы: «Это борьба, направленная против Азербайджана, против государства. Они намереваются нанести ущерб Азербайджану, который усилил президент Ильхам Алиев. В свое время общенациональный лидер спас Азербайджан от раскола и создал единое государство, сегодня президент Ильхам Алиев продолжает эту политику, что раздражает эти силы. Они ищут пустоты, как например это было в некоторых странах региона. В результате эти страны понесли большие потери, мы были свидетелями этого».

По словам Н.Ибрагимова, за публикациями с целью распространения об Азербайджане однобокой и предвзятой информации статей, проармянская позиция авторов которых не вызывает сомнений, стоят также и материальные интересы.

«С этой точки зрения, клевета в отношении Азербайджана, авторитетных структур нашего государства со стороны Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности и газеты «Guardian» является ничем иным, кроме шантажа. Следует особо отметить, что, вне всякого сомнения, издания, распространяющие подобную ложь ради материальной выгоды, способны поступить таким же образом и в отношении собственных стран», - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что реализация Азербайджаном ряда глобальных проектов вызывает беспокойство у некоторых кругов.

«Однако эти проекты будут способствовать укреплению нашей государственности», - уверен Н.Ибрагимов.

Н.Ибрагимов также призвал проживающих за рубежом азербайджанцев проявлять еще большую активность в этом вопросе. По его словам, азербайджанцы всего мира должны еще сильнее сплотиться во имя азербайджанской государственности.