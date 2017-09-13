Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс

2017-09-13 10:22 | www.oxu.az | 5

Джей Джей Абрамс выступит режиссером и сценаристом фильма «Звездные войны: Эпизод IX».

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте starwars.com.

«Картиной «Пробуждение Силы» Джей Джей донес все то, на что мы только могли надеяться, и я очень рада, что он возвращается, чтобы завершить эту трилогию», - приводятся в сообщении слова президента Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

В работе над сценарием Абрамс будет сотрудничать с Крисом Террио. Продюсерами, помимо Кэннеди и Абрамса, выступят Мишель Рейван и кинокомпания Bad Robot.

Ранее в сентябре стало известно, что Колин Треворроу покинул кресло режиссера девятого эпизода «Звездных войн». 2 августа Треворроу пригласил автора пьесы о Гарри Поттере Джека Торна внести правки в сценарий проекта.

Премьера очередной серии киносаги состоится 24 мая 2019 года.

A.C.

