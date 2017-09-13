Новая информация о забеременевшей от отчима 12-летней девочке

2017-09-13 10:26 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось ранее, Эльчин Шиндиев изнасиловал 12-летнюю дочь женщины, с которой состоял в гражданском браке. Эльчин Шиндиев напал на девочку, когда ее матери не было дома. Ребенок никому ничего не сказал. И только когда мать увидела, что самочувствие девочки ухудшилось, и пошла с ней в больницу, выяснилось, что девочка находится на 22-й неделе беременности. Это событие вызвало серьезный резонанс. На период следствия в отношении Э.Шиндиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qafqazinfo, глава детского приюта Реинтеграционного центра Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила, что девочка находится под наблюдением врачей:

«Она помещена в одну из соответствующих больниц Минздрава. Решение о прерывании беременности должен принять Минздрав. Они уже провели консилиум, но итоговое решение, вероятно, будет принято на днях. Запоздание решения связано с правилами.

Как известно, прервать беременность после 22-ой недели нельзя. Эта девочка находится на более позднем сроке. Однако мать однозначно настаивает на прерывании беременности.

Пережившие подобную травму дети каждый день должны находиться под наблюдением психолога. Но, к сожалению, руководство больницы не дает нам встретиться с ребенком. Хотя по закону мы имеем на это право».

К.Агазаде отметила, что такая ситуация в Азербайджане наблюдается впервые:

«Обычно факты беременности детей в результате изнасилования наблюдаются в возрасте 15-16 лет. Однако мы впервые столкнулись со случаем беременности 12-летней девочки».