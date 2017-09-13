Итальянский исследователь опубликовал книгу о нагорно-карабахском конфликте, обозначив главную причину его продолжения

2017-09-13 10:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Итальянский аналитик в сфере геополитики Доменико Летиция опубликовал электронную книгу «Нагорно-карабахский конфликт: между международным правом, Международным уголовным судом и постановлением Европейского суда по правам человека». Он особо подчеркивает, что главной причиной продолжения этого конфликта является оккупация азербайджанских земель вооруженными силами Армении.

Об этом говорится в блоге, опубликованном в издании Jerusalem Post.

Доменико Летиция после окончания Университета Федерико II в Неаполе проводит там же курсы повышения квалификации на факультете политических наук на тему «Политика мультикультурализма и межкультурного взаимодействия».

В своей последней работе Летиция пишет об азербайджанском регионе Нагорный Карабах, в настоящее время опустошенном в результате продолжающигося армяно-азербайджанского конфликта.

В своей книге он рассказывает о жизнеспособных решениях, способах его урегулирования. При этом, по словам автора, основным необходимым условием снижения напряженности является устранение главной причины постоянных столкновений сторон: т.е. прекращение оккупации Арменией территорий Азербайджана - факта, который признан на международном уровне.

Летиция рассматривает четыре резолюции Совета безопасности ООН, решение Генеральной ассамблеи ООН, документы Совета Европы и Европейского парламента, в которых прямо заявляется, что Армения должна вывести свои оккупационные силы.

Книга является результатом многолетних исследований, кульминацией которых стал визит аналитика в лагерь для внутренне перемещенных лиц в Азербайджане, примерно в десяти километрах от Баку осенью 2016 года.

По мнению аналитика, одной из основных проблем, грозящих тем, что конфликт перерастет в активное противостояние, является недостаточное внимание со стороны СМИ, невежество которых всегда оплачивается высокой ценой. В своей книге Летиция также изучает влияние на ситуацию в регионе различных участников международной геополитической шахматной доски.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)