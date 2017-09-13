Долг Грузии Азербайджану уменьшился

2017-09-13 10:49 | www.apa.az | 5

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 августа 2017 года составил 4,946 миллиарда долларов.

По информации местного бюро АПА-Экономикс, государственный долг Грузии Азербайджану составляет 8,995 миллиона долларов, что на 0,347 миллиона долларов меньше в месячном сравнении.

Государственный долг Грузии Германии составил 289 миллионов долларов, Японии - 210 миллионов долларов, Франции - примерно 132 миллионов долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 17,2 миллиона, 72,5 миллиона и 10,3 миллиона долларов.