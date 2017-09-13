ЕС обновит стратегию отношений с Центральной Азией

2017-09-13 10:41 | www.trend.az | 5

Европейский союз (ЕС) будет работать над обновлением стратегии отношений с Центральной Азией, сообщил специальный представитель ЕС по региону Питер Буриан, передает РИА Новости.

В сообщении МИД Казахстана отмечается, что 12 сентября в Брюсселе состоялась международная конференция "10 лет Стратегии Европейского союза по Центральной Азии: путь вперед". В конференции приняли участие специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер, а также представители Европейской комиссии, ОБСЕ, стран ЕС и ЦА и дипломатического корпуса. Казахстан на конференции представляли заместитель министра иностранных дел Роман Василенко и заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина.

По данным ведомства, "ЕС намерен укреплять взаимодействие с Центральной Азией в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия контрабанде и незаконной миграции, а также расширения транспортной, торговой и энергетической взаимосвязанности".

"Стратегия ЕС для Центральной Азии заложила прочный фундамент долгосрочного партнерства и привела к значительному укреплению отношений между ЕС и пятью государствами Центральной Азии. За годы реализации Стратегии Европейский союз смог накопить солидный опыт и достиг заметного прогресса во многих приоритетных областях. И теперь мы будем работать над обновлением документа с учетом наработанного опыта", – цитирует пресс-служба слова Буриана.