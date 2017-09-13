Предприниматели Азербайджана обсудят сотрудничество с Астраханской областью РФ

2017-09-13 10:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 19-20 сентября 2017 года в Баку пройдет двусторонняя встреча между предпринимателями Азербайджана и Астраханской области России, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В рамках встречи также пройдет экспозиция продукции российских компаний.

По данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России, товарооборот Астраханской области и Азербайджана в январе-июле 2017 года составил 12,1 миллиона долларов, в том числе 9,36 миллиона долларов приходятся на поставки азербайджанской продукции в эту область. На Азербайджан приходится почти 23 процента от всего товарооборота Астраханской области.

Деловые связи азербайджанских предпринимателей с Астраханской областью в последнее время активно развиваются. Так, в скором времени в этой области появится деловой центр Азербайджана. Кроме того, в настоящее время предприниматели строят в Астраханской области завод по производству электродвигателей, теплицы и другие предприятия и объекты.

(Автор: Азад Гасанли)

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