Мадуро согласился на переговоры с оппозицией

2017-09-13 10:40 | www.oxu.az | 4

Власти Венесуэлы примут участие в переговорах с оппозицией. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Я хочу объявить, что я был инициатором этого диалога и что я принимаю это новое предложение о проведении диалога», - сказал он.

Мадуро отметил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны – ред.), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.

Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией возобновятся в среду, 13 сентября, в Доминиканской Республике под руководством президента страны и экс-премьера Испании.

Н.О.