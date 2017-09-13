Немецкий журнал Focus оскорбил Путина

2017-09-13 10:44 | www.oxu.az | 4

Немецкий журнал Focus оскорбил Владимира Путина в одной из статей своего последнего номера. На этот пассаж обратило внимание посольство России в Германии, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о статье, посвященной Ангеле Меркель. В ней есть отрывок следующего содержания: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). По всей видимости, автор пытался добиться эффектной игры слов. Отрывок опубликован на странице посольства в Twitter.

«Focus считает это провоцирующим. Разве? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно. Но что об этом скажет @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ. — Прим. ред.)?», - говорится в сообщении дипмиссии.

Представители посольства упомянули в твите Штеффена Зайберта, возглавляющего отдел прессы и информации в правительстве Германии, однако пока он ничего им не ответил.

Н.О.