Депозитарии Азербайджана и Беларуси откроют взаимные корсчета

2017-09-13 10:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана планирует наладить сотрудничество с Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг Беларуси, говорится в сообщении азербайджанского депозитария.

Это предусмотрено соглашением, подписанным сторонами в рамках XIV Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии в Минске. Азербайджан на этом мероприятии представлял председатель Наблюдательного совета НДЦ Бахтияр Азизов.

Соглашение предусматривает налаживание корреспондентских отношений между двумя структурами, открытие взаимных корреспондентских счетов, проведение операций по ценным бумагам и другие операции.

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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