Депозитарии Азербайджана и Беларуси откроют взаимные корсчета

2017-09-13 10:55 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана планирует наладить сотрудничество с Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг Беларуси, говорится в сообщении азербайджанского депозитария.
Это предусмотрено соглашением, подписанным сторонами в рамках XIV Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии в Минске. Азербайджан на этом мероприятии представлял председатель Наблюдательного совета НДЦ Бахтияр Азизов.
Соглашение предусматривает налаживание корреспондентских отношений между двумя структурами, открытие взаимных корреспондентских счетов, проведение операций по ценным бумагам и другие операции.
НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.
(Автор: Азад Гасанли)
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