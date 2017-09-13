Завершается регистрация поступивших на плановые места в колледжи абитуриентов

2017-09-13 10:47 | www.oxu.az | 4

Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, до 17:00 предъявив необходимые документы в учебные заведения, в которые были приняты.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в указанный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и их имена будут удалены из списка поступивших.

А.М.