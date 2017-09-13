Азербайджан покинули три иностранные компании

2017-09-13 10:50 | www.oxu.az | 4

Представительства нескольких зарубежных компаний прекратили деятельность в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом пишет газета «Vergilər».

Научно-производственное предприятие Burintek (Россия) объявило о ликвидации «Burintex Азербайджан». Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, улица Теймура Алиева, 25А.

Компания Globalink Logistics Group Ltd. (ОАЭ) также ликвидировала представительство в стране. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Насиминский район, улица С. Вургуна, 34 (AF Mall Business Center).

Кроме того, 15 сентября будет ликвидировано представительство компании Colgate-Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim в Азербайджане. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 44.

Л.А.