Туркменистан объявил дату проведения международной нефтегазовой конференции

2017-09-13 11:05 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Ежегодный саммит "Нефть и газ Туркменистана" (Oil and Gas Turkmenistan - OGT-2017) при участии Торгово-промышленной палаты страны пройдет в Ашхабаде 2-3 ноября этого года.

Организатором саммита выступает госконцерн "Туркменнефть", соорганизатором - британская Summit Trade Events, говорится в распространенном в среду сообщении "Туркменнефти".

Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Иран и Китай.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.

Для выполнения этих задач продолжится осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке, переработке нефти, природного газа, обеспечению нефтепродуктами внутреннего рынка, а также по развитию экспортных направлений поставок природного газа и нефтепродуктов.

(Автор: Гусейн Гасанов)