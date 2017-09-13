Генконсул: «Тело видного ученого Лютфи Заде скоро будет отправлено на родину»

2017-09-13 11:09 | www.apa.az | 4

«Генконсульство Азербайджана до последних дней жизни видного ученого Лютфи Заде интересовалось состоянием его здоровья. Постоянно поддерживалась связь с его сыном, с людьми, находившимися рядом с ним».

Об этом АПА сказал генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

По словам дипломата, в настоящее время завершается работа по оформлению документов, необходимых для отправки тела ученого на родину.

«Отправка тела профессора в Баку запланирована на ближайшие дни», - сказал он.

Н.Агаев отметил, что кончина Лютфи Заде является стала утратой не только для Азербайджана, но и для всего мира.

«Его научные открытия и теории получили всемирное признание. Не случайно, что одно из авторитетнейших американских изданий - газета «New York Times» в посвященной ученому статье отметила, что его теория «нечеткой логики» оказала огромное влияние на различные сферы, включая лингвистику, экономику, медицину, развитие бытовой техники», - сказал генконсул.

Мне посчастливилось не раз пообщаться с ним, когда он был жив, и могу сказать, что Лютфи Заде был не только выдающимся ученым, он был великим человеком, отличающимся скромностью, простотой и добротой».



Н.агаев также отметил, что Лютфи Заде всегда радовался успехам Азербайджана: «Во время наших бесед он подчеркивал, что как азербайджанец, очень радуется сегодняшнему развитию Азербайджана, укреплению нашего государства день изо дня под руководством президента Ильхама Алиева. Профессор Лютфи Заде часто говорил одну фразу «Азербайджан занимает особое место в моем сердце».



В сентябре 2016 года для вручения Лютфи Заде «Золотой медали имени Низами Гянджеви» Национальной академии наук Азербайджана наше Генеральное консульство совместно с Калифорнийским университетом Беркли организовали торжественную церемонию. Во время своего выступления на этом мероприятии профессор заявил, что высоко ценит оказываемую ему со стороны азербайджанского руководства заботу и гордится успехами Азербайджана как независимого государства».