В Киеве проходит медийная конференция стран Восточного партнерства

2017-09-13 11:15 | www.apa.az | 3

В столице Украины Киеве проходит медийная конференция стран Восточного партнерства.

Как сообщает АПА, в работе конференции участвуют представители, эксперты из стран Восточного партнерства, в том числе Азербайджана. На открытии мероприятия было заслушано видеообращение Европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. Он сказал, что медиа играют большую роль в формировании общественного мнения. Комиссар отметил, что мероприятие имеет большое значение перед началом саммита Восточного партнерства в Брюсселе, который состоится в ноябре. По его словам, обеспечение экономической устойчивости медиа должно быть одной из основных тем этой конференции. Й. Хан выразил надежду, что мероприятие откроет возможность для продуктивной дискуссии.

На мероприятие также присутствует министр иностранных дел председательствующей в ЕС Эстонии Свен Миксер.