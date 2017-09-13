В Баку парня сбил автомобиль – ВИДЕО

2017-09-13 10:56 | www.oxu.az | 4
В Баку автомобиль сбил молодого человека.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.
В поселке Забрат автомобиль марки BMW сбил переходившего дорогу 26-летнего Анара Бахтияр оглу. Водитель сам доставил молодого человека в больницу. Состояние Анара, получившего черепно-мозговую травму, расценивается как среднетяжелое.
Водитель был задержан и доставлен в Управление полиции Сабунчинского района для дачи показаний.
По факту возбуждено уголовное дело.