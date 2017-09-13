Первичный адрес новых стандартов образования в магистратуре: UNEC

2017-09-13 11:11 | www.trend.az | 4

Успешно завершился прием магистров в Международный центр магистратуры и докторантуры UNEC (МЦМД) за 2017/18 учебный год.

Для проведения плодотворного и на уровне международных стандартов магистерского образования в UNEC прием магистров в МЦМД осуществлен на 99 процентов плановых мест. Отрадно, что 95.6 магистров на первом туре выбрали UNEC. Еще более отрадным фактом является то, что на вступительных экзаменах на ступень магистратуры в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики за 2017/18 учебный год первая тройка, набравшая наиболее высокие баллы, проявила желание воспользоваться возможностями образования UNEC. Первый, среди набравших набольшее количество баллов в республике Яшар Насибов, второй – Джавид Алиев и третий – Тургай Ширинбейли отметили, что учитывая возможности получения двойного диплома, программы обмена, практику с зарубежными отечественными компаниями, возможности участия в летней и зимней школах в зарубежных странах, приняли решение получить магистерское образование в МЦМД.

Следует отметить, что в МЦМД обучение осуществляется по 39 специализациям 11 специальностей на азербайджанском, английском, русском и турецком языках. МЦМД, являясь инициатором моделирования новых образовательных стандартов, является первичным центром, функционирующим в стране по этим стандартам.