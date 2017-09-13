В Азербайджане разработан проект "Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов"

2017-09-13 11:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Cпециалистами Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" разработан проект "Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов", говорится в сообщении администрации, распространенном в среду.

Проект разработан в соответствии со статьями 7.1. и 44.4. Закона Азербайджанской Республики "Об авиации", "Правилами использования воздушного пространства Азербайджанской Республики" и "Правилами полетов Азербайджанской Республики", утвержденными постановлениями Кабинета министров страны от 15 января 2013 года №3 и 4 соответственно, а также Конвенцией о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), документом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) №328 AN/190 от 2011 года "Системы управления беспилотными воздушными судами".

Указанный проект содержит в себе требования к управлению гражданскими беспилотными летательными аппаратами, а также стандарты и условия безопасности и эксплуатации.

"Вышеуказанный проект был представлен администрацией в Кабинет министров Азербайджана восьмого сентября 2015 года. Учитывая замечания и предложения, поступившие из соответствующих государственных структур Азербайджана (всего 10 структур) и, которые могут быть приняты, данный проект прошел стадию согласования и представлен в Кабинет министров Азербайджана", - говорится в сообщении.

Из Кабинета министров Азербайджана поступило указание о том, что вышеуказанные Правила будут утверждены Государственной администрацией гражданской авиации (резолюция № 17/17/3404-26/18/22; девятое декабря 2016 г.)

"Сообщаем, что на последующих стадиях нами внесены необходимые определенные изменения в проект вышеупомянутых Правил", - говорится в информации.

Данный проект представлен для рассмотрения и представления возможных замечаний и предложений со стороны государственных структур Азербайджана и других юридических, а также физических лиц (указанный проект размещен на официальном сайте Государственной администрации гражданской авиации в разделе "Проекты юридических актов").