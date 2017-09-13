JPMorgan: Биткоин подходит для наркоторговцев и убийц

2017-09-13 11:25 | www.apa.az | 4

Глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал биткоин обманом и пообещал увольнять трейдеров, торгующих криптовалютами.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Bloomberg, он пояснил, что на это две причины: «Во-первых, это противоречит нашим правилам. Во-вторых, они глупцы». По мнению Д.Даймона, ажиотаж по поводу биткоинов хуже тюльпаномании в XVII веке, когда из-за спекулянтов цены на луковицы тюльпанов взлетели. Гендиректор JPMorgan уверен, что сегодняшняя ситуация плохо закончится, и он сомневается, что власти позволят существовать криптовалютам без контроля государства. По словам Д.Даймона, биткоин подходит для наркоторговцев и убийц.

За последние 24 часа курс биткоина упал на 6,68%, и сейчас криптовалюта торгуется на уровне $4019,19. Рыночная капитализация биткоина составляет 66,5 млрд. долларов.