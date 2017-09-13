В России расстреляли гражданина Азербайджана

2017-09-13 11:28 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на «konkretno.ru», сообщение о выстрелах у дома 94 по Школьной улице поступило в полицию от местного жителя накануне в 23:05. Свидетель сообщил, что слышал пять выстрелов, и ему показалось, что стреляли из автомата.

С места происшествия в Токсовскую больницу был увезен гражданин Азербайджана. Спасти его не удалось, раненый умер.

Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве по «горячим» следам задержан подозреваемый, 47-летний неработающий мужчина. У него изъят карабин «Сайга». Предварительно установлено, что задержанный произвел 5 выстрелов. Мотивы убийства устанавливаются.

Оружие было зарегистрировано в полиции.

По предварительным данным, погибший азербайджанец 12 сентября по указанному адресу приехал в гости к родственникам. Несколько пуль в упор он получил, когда вышел во двор покурить.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).